Британская АУГ продолжает свой поход, призванный вернуть стране статус «владычицы морей», сообщает целый ряд китайских интернет-изданий. Авторы отмечают, что некоторые корабли уже вышли в Южно-Китайское море, причем сделали это раньше возглавляющего группу авианосца HMS Queen Elizabeth.

Эта информация нашла официальное подтверждение в пресс-службе военно-морского института Соединенных Штатов. Ее представители рассказали, что корабли АУГ намерены принять участие в учениях вместе с индийским флотом. В составе группы находится голландский фрегат HNLMS Evertsen, который пытался затеять провокацию в Черном море.

Официальный Пекин уже заявил, что не потерпит провокаций в своих владениях и даст на них адекватный ответ. Авторы издания пишут, что беспокойство Китая имеет под собой основания, так как корабли намереваются сразу после учений отправиться дальше через Тайваньский пролив.