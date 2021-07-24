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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, выступая на праздничном мероприятии в честь трехлетия Бригады Подкарпатской территориальной обороны, заявил, что подобные подразделения полностью себя оправдывают. Он отметил, что у них было много противников, однако сейчас эти люди вряд ли испытывают что-то, кроме стыда за ту свою позицию, пишет издание Defence 24.

Именно благодаря территориальной обороне, заявил Блащак, численность польской армии увеличилась с 95 тысяч в 2015 году до 110 тысяч в году нынешнем. При этом Минобороны постоянно работает над перевооружением войск. Так, ведомство уже в следующем году получит 250 танков M1A2 Abrams SEP v3, которые, наконец, должны вывести Сухопутные силы страны в XXI столетие. Также Польша уже имеет контракты на приобретение реактивных систем залпового огня HIMARS, комплексов противовоздушной обороны Patriot, истребителей F-35.

Блащак, слова которого переводит портал Discover 24, отмечает, что в дальнейшем планируется расширение сил территориальной обороны. Если сейчас они состоят из 30 тысяч человек, то через несколько лет их численность должна достичь 50 000. Регулярную же армию, являющуюся ключевым гарантом сдерживания потенциального противника, планируется увеличить до 250 тысяч солдат и офицеров.

Министр отметил, что в Подкарпатье появляется все больше желающий вступить в территориальную оборону. Именно поэтому в дополнение к подразделению в Богухвале скоро появится еще одна бригада. Которая будет дислоцироваться в Перемышле. Она возьмет под защиту восточную часть региона.

Блащак также призвал желающих вступить в Территориальную оборону взвесить свои силы и возможности и пойти в регулярные войска. Которые вскоре получат новое вооружение и будут обеспечивать мирный сон граждан, развитие государства и его безопасность.

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