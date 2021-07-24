Джефф Безос, недавно слетавший в космос, не сможет получить звание астронавта, так как это не соответствует правилам Федерального управления гражданской авиации США. Согласно недавно принятым критериям этого статуса удостаиваются исключительно члены экипажей космических кораблей. Которые принимают непосредственное участие в обеспечении их полета.

Миллиардер же летал в космос на правах туриста, никаких задач не выполнял и в состав экипажа не входил. Поэтому астронавтом ему не стать.

Стоит напомнить, что корабль Blue Origin, доставивший Безоса на орбиту и обратно, управлялся из Центра управления полетами. Безос же был пассажиром. И хотя он побывал в космосе, звания астронавта не заслужил.

Новые критерии управления можно назвать вполне логичными. Так как составы экипажей готовятся к полетам долгие годы и делают тяжелую работу как до, так и во время полетов. А туристы лишь платят деньги и тихо сидят в уютном кресле, не выполняя никаких задач.