Россия показала натовским провокаторам только то, что захотела показать, и в очередной раз одурачила и США, и весь Североатлантический альянс, рассказал военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал инцидент с британским эсминцем Defender, в котором незримо участвовал и разведывательный самолет ВВС США.

По словам Баранца, Россия применила в этой провокации «югославский трюк», который американцы будут помнить еще очень долго. Во время бомбардировок Белграда защитники города вместе с российскими военными ввели в заблуждение натовские самолеты, подставив под удар мощные «микроволновки» вместо зенитных батарей. Американцы «повелись» и долго тратили дорогущие ракеты на обстрелы воздуха.

В Черном море целю разведывательного самолета были оборонные объекты на территории Крымского полуострова, а также способы защиты РФ от вторжения чужих кораблей. Россия ухитрилась изгнать эсминец из своих вод минимальными силами, поэтому разведчикам удалось увидеть только два сторожевика да бомбардировщик Су-24. Поэтому использование современной техники и оружия, также имеющегося в Крыму, станет для них неприятным сюрпризом в случае повторения провокации.