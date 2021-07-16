читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Отечественная компания АвтоВАЗ решил на день остановить выпуск моделей Lada Niva и Granta на 5-й и 3-й конвейерных линиях по причине нехватки электронных комплектующих.

Отмечается, что дефицит электроники возник из-за перебоев с поставками, осуществляемыми предприятием «Bosh Самара». Представители российского автопроизводителя заявили, что в день простоя оплата труда работников будет осуществлена в соответствии с ТК России, то есть в размере 2/3 от их средней заработанной платы.

Согласно имеющимся данным, это уже 4-й раз за лето, когда АвтоВАЗу приходится приостанавливать производство машин из-за недостаточного количества электронных компонентов. В результате ему даже пришлось выпускать некоторые комплектации авто без сенсорных экранов, которые должны присутствовать в них, по более низкой цене.

Вам может понравиться

Kia показал третье поколение семейства Ceed для рынка Европы

Южнокорейский автопроизводитель Kia анонсировал обновленный вариант семейства Ceed для стран Европы. Модель изменилась как внешне, так и внутренне. Дизайнеры Kia придали новинке более динамичный внешний вид, изменив радиаторную решетку, доработав
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 июля – ясно, до 28 °C | город Мытищи: погода, 16 июля – небольшая облачность, до 31 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 июля – пасмурно, до 27 °C | Королев: погода, 16 июля – облачно с прояснениями, до 34 °C | Подольск: погода, 16 июля – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 16 июля – ясно, до 33 °C |