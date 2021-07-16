Отечественная компания АвтоВАЗ решил на день остановить выпуск моделей Lada Niva и Granta на 5-й и 3-й конвейерных линиях по причине нехватки электронных комплектующих.

Отмечается, что дефицит электроники возник из-за перебоев с поставками, осуществляемыми предприятием «Bosh Самара». Представители российского автопроизводителя заявили, что в день простоя оплата труда работников будет осуществлена в соответствии с ТК России, то есть в размере 2/3 от их средней заработанной платы.

Согласно имеющимся данным, это уже 4-й раз за лето, когда АвтоВАЗу приходится приостанавливать производство машин из-за недостаточного количества электронных компонентов. В результате ему даже пришлось выпускать некоторые комплектации авто без сенсорных экранов, которые должны присутствовать в них, по более низкой цене.