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В период с 11 по 22 июля натовский спутник Sentinel-1, созданный для разведывательных целей, трижды сталкивался с неполадками. Об этом рассказал портал Avia.Pro со ссылкой на информацию Системы экстренного оповещения США.

Авторы публикации обратили внимание, что в момент сбоев спутник все три раза находился над Ростовской областью. Именно там, по их словам, дислоцируется комплекс РЭБ «Тирада», который вполне мог атаковать разведывательный летательный аппарат.

По мнению экспертов, систему радиоэлектронной борьбы для того и активировали, чтобы она не давала возможности спутнику получать секретные сведения о кораблях в северной части акватории Азовского моря и о дислокации войск на территории Ростовской области.

Неизвестно, какими данными оперировали авторы статьи, но их предположение скорее всего ошибочно. Все дело в том, что комплекс РЭБ «Тирада» разрабатывался для постановки помех для спутниковой связи между операторами и разведывательными БПЛА. И атаковать аппараты, находящиеся даже в ближнем космосе, они вряд ли в состоянии.

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