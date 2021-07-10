Экипаж подводной лодки «Князь Владимир» готовится к участию в Главном военно-морском параде, приуроченному ко Дню ВМФ России. По словам Главнокомандующего флотом Николая Евменова, АПЛ уже прибыла в требуемый район Финского залива.

Участие атомохода «Князь Владимир» в параде будет символизировать, что Россия вернула себе статус великой морской державы. Подлодка 955А «Борей-А» оказалась в Финском заливе в результате похода из Северного в Балтийское море. Главком ВМФ отмечает, что субмарина такого класса впервые будет участвовать в параде на День флота.

Помимо нее, ожидается также участие истребительной подводной лодки класса «Вепрь» и атомного ракетоносца «Орел», относящегося к проекту 949А «Антей». Последняя субмарина недавно наделала шуму на Западе, появившись неподалеку от датского побережья.

Евменов заявил, что сразу три подлодки, участвующие в параде, должны подчеркнуть возрождение российского флота и особый статус России, которая постоянно усиливает свои позиции на море.