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Россия ведет информационную войну против Украины, заявил представитель киевской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, РФ действует таким образом, чтобы потенциальный противник не понимал, что против него уже ведутся военные действия и не мог обнаружить ту грань, за которой необходимо применять оружие.

В качестве примера Арестович привел ситуацию с перекрытием зон в Черном море для российских учений. Он отметил, что назвать действия РФ «экономической блокадой» нельзя. Однако в то же время удар по экономике Украины Москва все таки наносит.

Кроме того, Россия постоянно публикует отчеты, в которых указывает, сколько жителей стран Запада не хотят воевать против РФ за интересы Украины. Подобная информация деморализует и сбивает Киев с толку.

При этом информацию войну Москва может прикрыть, к примеру, переброской к границам Украины десятков тысяч своих военнослужащих. Киев реагирует именно на это, так как видит войска на своих рубежах. Но совсем не замечает гораздо более опасных и разрушительных действий.

Арестович заявляет, что подобные информационные выпады нельзя назвать нарушением международных норм. Даже если в Совбезе ООН Киев сможет это сделать, Россия просто наложит вето и на этом все закончится.

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  • Анна
  • 02.07.2021
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