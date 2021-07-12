Марк Гурман, журналист информационного агентства Bloomberg, отметил, что уже этой осенью Apple собирается представить публике новый вариант планшетного ПК iPad Mini.

Согласно его словам, новый планшет должен будет получить иной облик. К примеру, экран будет занимать практически всю переднюю панель устройства – рамки окажутся невероятно узкими. На гаджете также исчезнет кнопка Home, в которую встроен сканер отпечатка пальца. Инсайдер отмечает, что поклонников ждет самый масштабный редизайн за всю 9-летнюю историю девайса.

При этом в плане размеров новинка не сильно будет отличаться от предшественницы. Однако диагональ экрана существенно увеличится благодаря уменьшению рамок. Дактилоскопический сканер будет перенесен под кнопку активации планшета. Вместо порта Lightning появится разъем USB-C. Скорее всего, на iPad Mini 6 установят мощный процессор Apple A.