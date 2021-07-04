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Анфиса Чехова, ведущая и актриса из РФ, принесла извинения буряткам за оскорбительные слова, произнесенные в рамках передачи «Скажи, подруга».

Артистка во время указанного шоу поведала зрителям, что у нее сильно отекло лицо в результате неудачной процедуры в косметологическом салоне. Она отметила, что превратилась в «бурятскую женщину» и в течение нескольких недель не могла смотреть на свое отражение в зеркале, так как ненавидела его. Позднее многие пользователи раскритиковали слова Чеховой, обвинив ее в расизме.

После этого телеведущая опубликовала на своей страничке в «Инстаграме» новый ролик, в котором принесла извинения всем бурятским женщинам, отметив, что произнесла оскорбительную фразу не подумав. Она добавила, что впредь будет внимательнее следить за своими словами.

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