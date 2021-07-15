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Вновь назначенный глава дипломатической миссии США в Киеве Джордж Кент заявил, что Соединенные Штаты не могут принимать решения за другие государства и влиять на их судьбу. Украинцы должны делать это сами, так как именно им принадлежит будущее государства.

Кент ранее занимал пост помощника американского госсекретаря. По информации из разных источников, он водил дружбу с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, который 14 июля подал в отставку. Дипломат прибыл в страну в качестве временного поверенного, целью которого является оказание поддержки Киеву в самых различных сферах.

Кент заявил, что Соединенные Штаты не будут да и не имеют права решать судьбу любой страны мира – Украины, России, Беларуси и прочих. Люди, родившиеся в этих государствах, должны все делать сами. И нести ответственность за то, как они поступают со своей страной.

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