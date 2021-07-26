Джеймс Ставридис, американский адмирал, и Эллиот Акерман, писатель из США, опубликовали возможный сценарий «жуткой» глобальной войны, которая может состояться в 2034 году.

Согласно их словам, вооруженный конфликт между КНР и Соединенными Штатами может случиться в акватории Южно-Китайского моря через 13 лет. Затем он разожжет «мировой пожар». Они отметили, что это вполне может произойти в будущем, указав на недавнюю компьютерную модель, протестированную американскими ВВС.

Моделирование показало, что война может начаться с использованием Китаем биологического оружия. В конце китайское командование ударило по военным судам и базам США своими ракетами и высадило бойцов на Тайвань. При этом в данном конфликте американцы, вероятнее всего, не смогут одержать верх. Авторы статьи также предполагают, что через 10-15 лет на полях сражений будут в основном воевать беспилотники, причем как наземные, так и воздушные.