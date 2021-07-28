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В американском информагентстве The National Interest эксперты рассказали о преимуществах танка «Меркава», разработанного в Израиле и способного получить титул лучшей бронетехники в мире.

Согласно их словам, данная боевая машина оснащена ракетами для уничтожения вертолетов и новейшей системой активной защиты под названием Trophy. Последняя базируется на применении специальных датчиков, которые обнаруживают и отслеживают приближающиеся ракеты и гранаты, а затем моментально передают приказ по их уничтожению. Этот танк уже смог зарекомендовать себя в бою во многих ближневосточных конфликтах.

Отмечается, что «Меркава» также вооружена большим количеством тяжелых ракет, предназначенных для уничтожения бронетехники и обладающих значительным радиусом поражения. Специалисты добавляют, что израильский танк может обогнать и ликвидировать почти любые танки, разработанные в эпоху СССР.

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