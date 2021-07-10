Американцы, которые вошли в Афганистан в 2001 году, не сумели навести в стране порядок и сделали гораздо хуже, чем было, заявил экс-президент страны Хамид Карзай. Он также отметил, что стоило Соединенным Штатам только заявить о выводе войск, как талибы (движение «Талибан» – запрещенная на территории России экстремистская организация) начали активно захватывать один регион страны за другим. По состоянию на 8 июля под их контролем оказалось уже 204 района.

Китайское издание Sohu, перевод публикации в котором представлен порталом Discover24, пытается заглянуть как минимум в ближайшее будущее Афганистана.

Кто ушел

Как известно, на территории Афганистана находились не только американские войска. Также «порядок» наводили Германия, Великобритания, Австралия и другие страны Североатлантического альянса. Практически все они уже вывели свой контингент – остались только американцы, которые окончательной уйдут до 31 августа.

При этом они обещают наносить удары по Афганистану, если ситуация выйдет из под контроля. Однако сейчас становится понятно, что реальный порядок в стране способны навести только талибы.

Кто придет

Представители движения «Талибан» уже объявили, что посетили Россию и Иран, а также связались с Китаем. С РФ все понятно – переговоры с боевиками были нужны ей лишь для того, чтобы обезопасить как свои границы, так и ряд государств, входящих в ОДКБ – Таджикистан, Киргизию, Узбекистан.

Иранская сторона готова оказывать талибам помощь в восстановлении государства, фактически разрушенного 20-летним присутствием американских войск. Она заявила, что примет непосредственное участие в наведении порядка на политическом, экономическом и социальном фронтах.

К дружественным странам талибы отнесли еще и Китай. Они заявили, что персонал из КНР, который находится на территории Афганистана, должен быть максимально защищен от любых незаконных действий.

Причем здесь Китай

Талибы, которые в скором времени могут взять единоличную власть в Афганистане, не зря относят Китай к дружественным странам. Он является крупнейшим инвестором государства. 10 лет назад Китайская национальная нефтяная корпорация одержала уверенную победу в тендере на разработку месторождений черного золота в Афганистане и продолжает делать это сейчас.

Кроме того, именно Китаю досталось право разрабатывать медный рудник, который расположен в афганской провинции Логар. То есть, просто бизнес. Хотя все десять лет КНР увеличивала свои вложения в экономику страны и внесла свою лепту в ее удержание на плаву.

Китай вряд ли допустит, чтобы те события, которые начали происходить после вывода американских войск, негативно повлияли на его инвестиции. Поэтому он намерен сотрудничать как с самим Афганистаном, так и с другими государствами региона, чтобы обеспечить быстрое восстановление страны.