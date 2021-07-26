Всемирная организация здравоохранения сообщила, что собирается в ближайшее время вновь провести расследование, чтобы все-таки выяснить точное происхождение коронавирусной инфекции. Представитель китайского Минздрава Зенг Йиксин молниеносно отреагировал на это заявление и сразу отметил, что лаборатория в Ухане здесь не причем.

Также он заявил, что ВОЗ так и не ответила на просьбу китайских властей разъяснить детали относительно проводимых расследований. Автор хорватского издания Advance Антун Роша считает, что подобными высказывания Китай выдает сам себя. Ему как минимум есть что скрывать от широкой публики.

Впрочем, у Пекина имеется свой кандидат в источники коронавируса. Он неоднократно требовал провести расследование в американской лаборатории, расположенной на военной базе в Форт-Детрике. Она неоднократно подозревалась в разработке биологического оружия, поэтому нельзя исключать, что патоген вырвался на свободу именно оттуда.

Роша считает, что китайские обвинения не имеют под собой никаких оснований. У Пекина нет ни единого доказательства, что в американской лаборатории проводилось исследование вирусов. Первая вспышка Covid была зафиксирована в Ухане, а не в США. Также именно в этом городе ученые изучают коронавирусы летучих мышей, поэтому версия с китайской лабораторией является более убедительной.