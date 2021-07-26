Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что собирается в ближайшее время вновь провести расследование, чтобы все-таки выяснить точное происхождение коронавирусной инфекции. Представитель китайского Минздрава Зенг Йиксин молниеносно отреагировал на это заявление и сразу отметил, что лаборатория в Ухане здесь не причем.

Также он заявил, что ВОЗ так и не ответила на просьбу китайских властей разъяснить детали относительно проводимых расследований. Автор хорватского издания Advance Антун Роша считает, что подобными высказывания Китай выдает сам себя. Ему как минимум есть что скрывать от широкой публики.

Впрочем, у Пекина имеется свой кандидат в источники коронавируса. Он неоднократно требовал провести расследование в американской лаборатории, расположенной на военной базе в Форт-Детрике. Она неоднократно подозревалась в разработке биологического оружия, поэтому нельзя исключать, что патоген вырвался на свободу именно оттуда.

Роша считает, что китайские обвинения не имеют под собой никаких оснований. У Пекина нет ни единого доказательства, что в американской лаборатории проводилось исследование вирусов. Первая вспышка Covid была зафиксирована в Ухане, а не в США. Также именно в этом городе ученые изучают коронавирусы летучих мышей, поэтому версия с китайской лабораторией является более убедительной.

Вам может понравиться

Власти Афганистана просят у Вашингтона поставок боеприпасов для ВВС и помощи в обслуживании самолетов

23 июля афганские власти обратились к Соединенным Штатам с просьбой оказать помощь местным ВВС, в распоряжении которых совсем скоро не останется боеприпасов. Также им требуется обслуживание самолетов, которое ранее выполняли

Япония показала, что её военные технологии опаснее ядерного оружия США

Китайский портал QQ-Tencent отмечает, что современную военную мощь Японии нельзя недооценивать. На недавних совместных учениях с США японцы продемонстрировали выдающиеся возможности в ведении кибервойны. Публикуем перевод статьи QQ-Tencent. После поражения

Анджелина Джоли удивила поклонников появлением в костюме пчеловода

Анджелина Джоли удивила поклонников своим весьма нестандартным нарядом. Как сообщается, актриса приняла участие в специальной акции ЮНЕСКО, которая касается разведения пчёл. В последнее время численность пчёл заметно уменьшилась, и ЮНЕСКО
  • Анна
  • 24.07.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 25 °C | город Мытищи: погода, 26 июля – пасмурно, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 июля – небольшая облачность, до 27 °C | Королев: погода, 26 июля – переменная облачность, до 33 °C | Подольск: погода, 26 июля – переменная облачность, до 22 °C | Армавир: погода, 26 июля – ясно, до 30 °C |