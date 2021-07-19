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96-летняя Ирмгард Фухнер скоро предстанет перед немецким судом за преступления в годы Второй мировой войны. Она обвиняется в пособничестве нацистам, которое стало причиной гибели 11400 человек. Среди них – и советские военнопленные, и евреи, и польские граждане.

Прокуратура ведет следствие по делу Фухнер с 2016 года. Будучи еще 18-летней девушкой, она работала секретарем у коменданта концлагеря Штутгоф. В котором истребляли людей в газовых камерах, а также всячески над ними издевались.

Фухнер отрицает свою вину и заявляет, что ничего не знала об уничтожении людей. Однако подобные заявления вызывают серьезные сомнения. В концлагере сожгли в крематориях более 65 тысяч узников, поэтому все, кто так или иначе был связан с нацистами, не могли об этом не знать.

Напомним, что подобный процесс завершился в прошлом году. Тогда перед судом предстал бывший охранник лагеря Штутгоф Бруно Дей, которому на момент суда исполнилось 93 года. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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