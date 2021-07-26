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49-летняя актриса Марина Федункив, как стало известно порталу Super, тайно вышла замуж.

Избранником актрисы, как сообщается, является 37-летний предприниматель Стефано Маджи. Он родом из Италии, но уже несколько лет работает и проживает в России. Также указывается, что он является советником Президента Итало-Российской торговой палаты, а также вице-президентом по маркетингу и коммуникациям инвестиционной компании Mikro Kapital.

По словам окружения Марины, пара уже официально оформила свои отношения, но торжество они будут проводить только в конце лета.

Актриса редко говорит о своей личной жизни, однако в прошлом году она в рамках YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что ей сложно завести новые отношения из-за серьёзных трудностей в прошлом браке. Об изменениях в своей жизни с тех пор Федункив не сообщала.

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