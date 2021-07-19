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После недавней модернизации российская самоходка 2С7М «Малка» вернула себе статус самой мощной артиллерийской установки в мире. Эксперт издания 19FortyFive Питер Сучиу пишет, что только от одного вида этого оружия американских военнослужащих бросает в пот.

Он отмечает, что в ходе модернизации использовались комплектующие исключительно российского производства. На самоходку установили новую радиолокационную станцию, современное оборудование для наблюдения за полем боя и управления огнем.

По словам Сучиу, «Малка» сегодня является самым мощным видом вооружения для разрушения укреплений потенциального противника. Она всего одним выстрелом может стереть с лица земли железобетонное здание вместе со скрывающимися внутри врагами.

Помимо осколочно-фугасных снарядов, самоходка может вести огонь ядерными боеприпасами, что делает ее весьма опасной для любого противника. Орудие отлично подходит для уничтожения военной инфраструктуры и стратегически важных объектов врага, расположенных за пределами линии фронта.

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