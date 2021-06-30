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Лу Цяньхао, один из топ-менеджеров китайской компании ZTE, сделал анонс мощного смартфона, оснащенного сразу 20 гигабайтами ОЗУ. Дата его релиза неизвестна.

Однако больше никаких деталей о новом мобильном устройстве раскрыто не было. Поэтому не ясно, идет ли речь о полноценных 20 гигабайтах оперативной памяти или о ее расширении с помощью внутренней флеш-памяти. Естественно, она медленнее обычного варианта, но зато обходится компаниям заметно дешевле.

К примеру, во флагмане Oppo Reno6 Pro объем ОЗУ может быть расширен на 7 гигабайт при помощи указанной технологии, а в Realme Q3 Pro смартфон может позаимствовать 3 гигабайта из «резервного источника» памяти. В СМИ напоминают, что в настоящее время рекордными для гаджетов 18 гигабайтами ОЗУ обладает Asus ROG Phone 5.

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