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Группа исследователей из США обнаружила, что коронавирус способен негативно влиять на мозговые функции в течение длительного периода времени.

Воспользовавшись нейронной сетью, специалисты проанализировали медицинские карточки большого количества людей, страдавших от болезни Альцгеймера и коронавирусной инфекции. Они проверили, насколько похожи друг с другом белки и гены у пациентов этих двух категорий. Были также изучены генетические факторы, позволяющие COVID-19 оказывать воздействие на мозговые клетки и ткани.

В результате экспертами удалось найти «пути, с помощью которых SARS-CoV-2 способен вызвать деменцию, схожую с другими неврологическими заболеваниями». На данный момент времени неизвестно, насколько долго инфицированный может пробыть в подобном состоянии.

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