Исследователи провели вскрытие 8 человек, которые скончались от коронавирусной инфекции, и изучили ткани их мозга, чтобы оценить повреждения, нанесенные болезнью.

Согласно их словам, в головном мозге скончавшихся от COVID-19 людей, найдены признаки воспалительного процесса, несмотря на тот факт, что у них отсутствовали какие-либо симптомы неврологических заболеваний. Они напомнили, что почти у 33 процентов пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусом, обнаруживались неврологические симптомы, включая забывчивость, депрессию и спутанность сознания. Многие из них сохраняются даже после выздоровления.

При этом хоть в мыслительном органе и были найдены участки с воспалением, однако в самой мозговой ткани отсутствовали следы SARS-CoV-2. Поэтому специалисты все еще не могут сказать, присутствовал ли вирус в мозге или он лишь передал соответствующий сигнал через гематоэнцефалический барьер.