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Через месяц после начала Великой Отечественной войны над портом Констанца, что в Румынии, внезапно появились советские истребители И-16. Они разбомбили находящееся на территории нефтехранилище и спокойно улетели. В этой военной операции не было бы ничего удивительного, если бы расстояние от Одессы до Констанцы не было бы в несколько раз большим дальности полета истребителя. При этом он прилетел не один, а привез с собой две бомбы весом по 250 килограммов каждая.

Американское издание The National Interest, публикацию которого представляет в эксклюзивном переводе портал Discover24, рассказало, что загадка истребителя была разгадана немного позже. Выяснилось, что истребитель преодолевал большие расстояния не без посторонней помощи.

С чего все начиналось

Во времена Первой мировой войны стало понятно, что любой бомбардировщик, отправляющийся на боевое задание, должен сопровождаться истребителями. Все дело в том, что тяжелые и неповоротливые самолеты были не в состоянии принимать участие в воздушных боях и зачастую легко уничтожались авиацией противника.

Однако с сопровождением возникла серьезная проблема. Легкие и компактные истребители обладали значительно меньшей дальностью полета. Поэтому сопровождать бомбардировщики на всем их маршруте они не могли. После долгих раздумий родилось весьма оригинальное решение, которое было названо «воздушным цирком Вахмистрова».

В начале 30-х годов советский инженер Владимир Вахмистров начал разработку своего уникального проекта «Звено». Он предположил, что если истребитель не может долго лететь за бомбардировщиком, то тот должен его понести на себе. В буквальном смысле этого слова.

«Звено-1»: удачно, но бесперспективно

В 1931 году Вахмистров представил состав своего первого «цирка» в который вошли бомбардировщик ТБ-1 и истребитель И-4 в качестве «наездника». Для крепления легкого самолета к бомбардировщику использовали специальные конструкции, которые надежно удерживали шасси истребителя. Однако конструктор продумал и систему быстрого отсоединения в случае необходимости.

В первых испытаниях приняли участие сам инженер Вахмистров, а также пилоты бомбардировщика Шарапов и Залесский и летчики-истребители Чкалов и Анисимов. Сразу два И-4 размещались на крыльях ТБ1.

Испытания прошли успешно, но без проблем все-таки не обошлось. Пилоты бомбардировщика что-то сделали не по инструкции, из-за чего один из истребителей чуть не «кувыркнулся» через хвост. Это привело бы к разрушению всех трех самолетов, однако Валерию Чкалову удалось предотвратить катастрофу.

После нескольких испытаний, на которых пилоты постепенно освоились с тонкостями использования «Звена-1», было рекомендовано принять его на вооружение. Но этого не произошло, так как и носитель, и истребители уже безнадежно устарели.

Эксперименты продолжались до 1938 года. За это время «воздушный цирк» поменял несколько носителей и самолетов истребительной авиации. Кроме того, в 1935 году проект был закрыт. Однако Вахмистров все же сумел добиться своего со «Звеном-СПБ».

«Звено-СБП»: короткий успех проекта

В этом проекте, который в октябре 1938 года все же был принят на вооружение, в качестве носителя выступил бомбардировщик ТБ-3. Истребители И-16 идеально скомпоновались с ним, что подтвердили и испытания. Никаких происшествий на них не произошло.

Использование «Звена-СПБ» в Великой Отечественной было разрешено 22 июля 1941 года. С тех пор, помимо нескольких операций в порту Констанцы, «воздушный цирк» бомбил и мост Карла I через Дунай, и несколько важных объектов в Запорожье, которые СССР не хотел оставлять немцам при отступлении, и многочисленные переправы через реки, выстроенные фашистами.

История «Звена-СПБ» закончилась внезапно. Все дело в том, что из-за нехватки техники истребители необходимо было использовать в воздушных боях, а не в бомбардировках. Поэтому актуальность «воздушного цирка» постепенно сошла на нет. Отдельные звенья все еще применялись, но значительно реже, чем в самом начале войны. Стоит отметить, что проект «Звено» оказался уникальным. Больше никто и никогда не пытался его воспроизвести. Вполне возможно, произошло это потому, что появились истребители, способные гораздо дольше сопровождать бомбардировщик, а также дозаправляться прямо в воздухе.

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