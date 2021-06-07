Пресс-служба немецких ВМС сообщила о начале крупных международных учений Baltops 2021, которые ежегодно проводятся в акватории Балтийского моря. Российский военный аналитик Виктор Литовкин заявил, что от этих маневров можно ждать незначительных провокаций, но красные линии Североатлантический альянс точно не переступит.

По словам эксперта, НАТО отлично знает, где эти самые линии находятся. Они представляют собой границы водного и воздушного пространства России. Достаточно пересечь их, чтобы получить жесткий ответ от Вооруженных сил РФ.

Литовкин уверен, что в командовании Североатлантического альянса сидят далеко не дураки. И они понимают, что связываться со страной, в распоряжении которой имеется огромный арсенал ядерного оружия – это самоубийство. Поэтому дальше мелких провокаций дело вряд ли зайдет.