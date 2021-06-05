Группа исследователей воспользовалась компьютерным моделированием для определения состава и формы земного ядра. Как оказалось, оно немного кривое и состоит из кристаллизованного железа.

Кривизну ядра удалось определить благодаря прохождению через него сейсмических волн. Дело в том, что при движении от северного полюса к южному они достигают нужной точки на 3 процента быстрее, чем при горизонтальном перемещении с востока на запад. Таким образом, данное тело не обладает идеальной круглой формой.

Что касается состава, то миллиарды лет назад внутри Земли находилось жидкое ядро, которое со временем остыло и затвердело. Сейчас оно представляет собой огромный кристаллический железный кластер, который постоянно разрастается, причем его увеличение происходит неравномерно – именно этим и объясняется кривизна ядра.