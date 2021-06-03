Рендерные изображения УАЗ-452 «Буханка», которые зимой опубликовал в сети дизайнер Андрей Давыдов, будут воплощены в реальности, сообщили представители YouTube-канала «Машинаторы». Они заявили, что решили реализовать этот проект своими силами и создать автомобиль, максимально похожий на эскизы.

Надо отметить, что у видеоблогеров уже имеется определенный опыт. Они успели реализовать несколько необычных проектов, которые оказались вполне успешными. В данном случае с ними согласился сотрудничать и сам независимый дизайнер, который разработает еще и архитектуру интерьера авто.

В своем посте с эскизами «Буханки» будущего Давыдов написал, что подобная машина могла бы выйти к столетию создания СССР. Именно поэтому блогеры решили реализовать проект именно к этой дате. Они рассказали, что оригинальной в новой машине будет только рама. Кузов же «Машинаторы» намерены изготовить из композитных материалов в полном соответствии с эскизами.