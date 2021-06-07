Луэ Элизондо, экс-сотрудник американской разведслужбы, опроверг данные о том, что КНР и РФ причастны к появлению НЛО над базами США. Соответствующий материал появился на страницах Daily Express. Его перевод подготовлен «ПолитРоссией».

Ранее Пентагон подтвердил подлинность видео, на которых американские ВМС засняли неизвестные летающие аппараты рядом с побережьем США. Позднее специалистами был подготовлен доклад, в котором они указали, что не смогли обнаружить доказательства инопланетного происхождения данных явлений. В результате ряд вашингтонских чиновников начали утверждать, что эти НЛО на самом деле создали русские или китайцы.

Однако Элизондо не согласился с данными высказываниями. Он указал на несостыковки в обвинениях чиновников, напомнив, что после распада СССР российские военные поделились со своими американскими коллегами сведениями об НЛО. Оказалось, что они фиксировали в небе те же неизвестные объекты.