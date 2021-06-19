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Комик Александр Незлобин обратился в социальной сети Инстаграм к мэру российской столицы Сергею Собянину и поинтересовался, планировать ли ему летний отдых в связи с ситуацией с коронавирусом.

Кроме того, юморист опубликовал скриншот своего вопроса и поинтересовался у подписчиков, получит он на него ответ или нет.

Собянин не стал отвечать на личное сообщение в директ, а пришел в комментарии к скриншоту.

«Привет. Вакцинируйся и все лето свободен», – написал мэр Москвы.

Этот ответ получил уже более трех тысяч лайков от пользователей сети Инстаграм.

Напомним, что в столице существенно ухудшилась ситуация с коронавирусной инфекцией. По словам Собянина, в Москву пришел более агрессивный штамм, который быстро распространяется и заражает все больше жителей города. На этом фоне моментально возросло число желающих пройти вакцинацию. За минувшие 24 часа на нее записалось в 4 раза больше москвичей, чем обычно.

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