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Стэнфордский университет представил уникальное программное обеспечение, созданное специально для проектирования современных городов, комфортных одновременно для человека и природы. Оно призвано улучшить жизнь людей в мегаполисах, которые затеряны в каменных джунглях, восстановить их здоровье и при этом избежать многомиллионных расходов.

Энн Генри, возглавляющая проект Natural Capital, рассказывает, что в современных мегаполисах катастрофически не хватает деревьев, водоемов, заболоченных участков местности, парков и скверов. Между тем, городская природа обладает волшебными свойствами, так как способна защищать населенные пункты от наводнений и других стихийных бедствий, а также положительно влиять на здоровье жителей.

Деревья способствуют поглощению углекислого газа, благодаря чему климатические изменения отодвигаются на более поздние сроки. Также они обеспечивают защиту от сильной жары, от ветра и излишней влаги во время затяжных дождей.

Авторы исследования уверены, что уже к середине 21 столетия более 70 процентов людей будут жить в городах. В США этот показатель на 10 процентов больше. Но вместе с тем жителей мегаполисов все больше привлекает природная инфраструктура.

Программное обеспечение Urban InVEST, разработанное Стэнфордским университетом, способно удовлетворить растущий запрос на зеленую инфраструктуру. А также оценить пригодность того или иного города для комфортной жизни. Оно открывает пользователям доступ ко всевозможным открытым источникам, благодаря чему можно получать данные со спутников, расположенных в непосредственной близости гидрометеостанций.

Разработчики рассказали о тестировании программного обеспечения, которое продемонстрировало, чего именно хотят жители популярных городов мира – Парижа, Миннеаполиса, Сан-Франциско, швейцарской Лозанны, китайского Гуанчжоу и прочих.

Так, китайские исследователи, получившие мощный инструмент Urban InVEST, попытались рассчитать, какую природную инфраструктуру необходимо создавать для защиты городов от затоплений во время сильных штормов, а также жары, которая усиливается в последние годы.

Парижским ученым программное обеспечение помогло обнаружить все районы, не имеющие доступа к зеленым зонам, а также вычислить предполагаемые объемы инвестиций в создание новых парков, скверов, зон отдыха.

Американских исследователей интересовало, стоит ли земли, освобождающиеся из-за существенного снижения интереса к гольфу, использовать для разбивки новых больших парков. Они сравнили пользу от полей для гольфа и лесопарковых зон и однозначно отдали преимущество последним.

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