Компания Marvel представила новый проморолик супергеройского фильма «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В небольшом видеоролике немало внимания было уделено главному антагонисту фильма Таскмастеру. Как можно понять по представленным кадрами, он обладает способностью запоминать стиль боя своего противника и копировать его. Аналогичной способностью он обладает и в комиксах.

Кроме того, отмечается, что Таскмастер является лидером сверхсекретной советской программы «Красная комната», и управляет целой армией «чёрных вдов».

Действие фильма разворачивается между уже вышедшими фильмами Marvel «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Премьера в России запланирована на 8 июля.

Недавно издательство Marvel сообщило, что планирует убить Доктора Стрэнджа в комиксах. Выпуск комиксов запланирован на сентябрь.