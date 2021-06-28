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Компания Marvel представила новый проморолик супергеройского фильма «Чёрная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

В небольшом видеоролике немало внимания было уделено главному антагонисту фильма Таскмастеру. Как можно понять по представленным кадрами, он обладает способностью запоминать стиль боя своего противника и копировать его. Аналогичной способностью он обладает и в комиксах.

Кроме того, отмечается, что Таскмастер является лидером сверхсекретной советской программы «Красная комната», и управляет целой армией «чёрных вдов».

Действие фильма разворачивается между уже вышедшими фильмами Marvel «Первый мститель: Противостояние» и «Мстители: Война бесконечности». Премьера в России запланирована на 8 июля.

Недавно издательство Marvel сообщило, что планирует убить Доктора Стрэнджа в комиксах. Выпуск комиксов запланирован на сентябрь.

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