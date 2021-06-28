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В ОАЭ стартовали продажи японского внедорожника Toyota Land Cruiser 300, оснащенного атмосферным 6-цилиндровым двигателем 1GR-FE объемом 4,0 литра.

Отмечается, что мощность этого мотора составляет 271 «лошадку». Он работает в паре с 6-скоростной автоматической коробкой передач. Данная версия авто весит на 120 килограммов меньше и стоит на 1,3 миллиона дешевле, чем вариант с 409-сильным двигателем объемом 3,5 литра. На данный момент времени ее можно приобрести за 230 тысяч дирхам (около 4,5 миллиона рублей в перерасчете на российскую валюту).

Для покупки модели с турбированным силовым агрегатом придется заплатить 298 тысяч дирхам (примерно 5,9 миллиона рублей). В СМИ напоминают, что новинка обладает множеством новых опций и помощников, включая функцию Crawl Control и адаптивную подвеску.

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