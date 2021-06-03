Американское военное издание Military Watch 2 июня опубликовало статью с оценками перспектив экспортных поставок странам Юго-Восточной Азии российского истребителя пятого поколения Су-57. Как отмечает издание, поскольку это единственный тяжелый истребитель нового поколения, поступивший в серийное производство и выставленный на экспорт, он вызвал значительный иностранный интерес – главным образом, со стороны стран Азии, а также арабского мира.

Днем ранее российские СМИ сообщали, что информацию о начатых переговорах по поводу приобретения Су-57 рядом стран Юго-Восточной Азии подтвердил генеральный директор российского государственного экспортера вооружений «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Он упомянул при этом, что проявляют интерес «четыре или пять стран». Наиболее вероятный перечень этих стран представлен в статье Military Watch.

По мнению издания, такой список должен включать в себя три страны региона, в прошлом уже проявившие интерес к новому российскому истребителю. Это сделали Вьетнам, Мьянма и Малайзию, причем Вьетнам самым первым в мире сообщил о своем интересе к данному самолету.

В числе других возможных заказчиков Military Watch называет Индонезию, которая эксплуатирует в своих ВВС предшественников Су-57 – истребители четвертого поколения Су-27 и Су-30. Также весьма вероятно, что интерес к новому российскому истребителю проявляет Таиланд, который обладает одними из самых боеспособных военно-воздушных сил в регионе, но, в отличие от других упомянутых стран, не имеет в их составе никаких истребителей тяжелого класса, которым Су-57 мог бы стать очевидной заменой.

Military Watch также отмечает, что Су-57 по своим боевым возможностям вооружения класса «воздух-воздух» считается превосходящим любой другой истребитель на экспортных рынках, при этом американская разработка FX еще не поступила на вооружение, а китайский J-20 зарезервирован исключительно для внутреннего использования. Для многих клиентов, таких как Вьетнам и Малайзия, противодействие продвинутым китайским истребителям, включая тот же J-20, вероятно, будет основной задачей, возлагаемой на российский самолет.

Ожидается, что Су-57 вызовет много больший интерес со стороны иностранцев, когда он начинает использоваться в больших количествах самими российскими военно-воздушными силами, которые в настоящее время развернули только один истребитель для целей испытаний. Пока что предполагается, что темпы поставок Су-57 российским военным должны значительно возрасти после 2024 года, а все намеченные на данный момент поставки будут осуществлены до конца 2027 года.

Одновременно с этим ожидается, что Су-57 окончательно «созреет» в плане по технологии также к 2027 году, что будет включать интеграцию новой авионики и вооружения, а также его штатный двигатель «Изделие 30» – который, по оценкам, станет самым мощным среди размещенных на любых двухмоторных истребителях в мире.

Истребитель Су-57 ценится за его очень большой и мощный радар обнаружения целей, высочайшие характеристики маневренности и возможность несения широкого спектра современного оружия. В отличие от китайского J-20 или американского F-22, Су-57 был спроектирован так, чтобы быть одинаково способным выполнять ударные наземные и противокорабельные задачи, а также вести боевые действия за превосходство в воздухе. Помимо этого, он также способен размещать для несения ракеты большого диаметра, включая даже небольшие баллистические ракеты для особо значимых миссий.