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Том Хендерсон, известный информатор, нередко публиковавший достоверные сведения, о неанонсированных проектах, раскрыл новые данные о Grand Theft Auto 6.

Согласно его словам, за прохождение ряда заданий в новой части серии, игроки будут получать биткоины вместо обычных долларов. В игре снова появится фондовый рынок, но на этот раз на нем можно будет торговать не только акциями компаний, но и разными криптовалютами. Если разработчики смогут правильно реализовать данную систему, то она станет значимым событием для всего криптовалютного рынка.

Инсайдер добавил, что платить вымышленными биткоинами будут в основном лидеры группировок, крупные банкиры и высокопоставленные чиновники, которым необходимо быстро и незаметно перевести большие суммы денег. При этом никаких доказательств своим словам Хендерсон не привел, поэтому их следует расценивать как очередной слух.

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