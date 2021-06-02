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На Алтае главврач одной из больниц приняла решение сократить штат из-за долга учреждения.

Как сообщается, об этом решении главврач Марина Костромицкая рассказала министру здравоохранения региона Дмитрию Попову. Так, было указано, что из больницы уволили пять уборщиц. Ещё шесть уборщиц осталось, и их отправили на роль санитарок. Комментируя это, было сказано, что все справляются с обязанностями. Профессиональных же санитарок в учреждении нет. Также главврач сообщила, что на два отделения имеется одна сестра-хозяйка.

При этом есть информация, что за два месяца штат больницы стал меньше ещё на 10 человек. Также сообщается, что водителей ФАПов перевели на полставки. У прочих сотрудников на 3-5 тысяч рублей уменьшили заработную плату.

Причиной подобных изменений называется долг больницы в размере пяти миллионов рублей, который постепенно начали выплачивать в этом году. Однако к больнице есть ещё один иск – на шесть миллионов рублей.

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