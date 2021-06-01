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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встречи в Сочи нашли время на купание в Черном море, а также на прогулку на яхте. Телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале подшутил над белорусским лидером.

Сперва он изобразил «инструктаж дельфинов», в роли которых выступали актеры в соответствующих масках. Ургант рассказал им, как нужно плавать вокруг яхты с Лукашенко и Путиным и что делать, чтобы понравиться главам государств.

Также он сообщил «дельфинам», что обнаружить президентскую яхту совсем несложно – прямо под ней должна находиться атомная подводная лодка.

«Если вдруг встретите усатого моржа, не пугайтесь — это президент Белоруссии. Спокойно его оплываете, сейчас его все оплывают», – весело продолжил Ургант.

Во время двухдневного визита Александра Лукашенко в Сочи президенты обсудили вопросы спасения компании БелАвиа, которая скорее всего станет в России лоукостером. Также главы государств поговорили о втором транше кредита для Минска и о задержании подруги Романа Протасевича россиянки Софьи Сапеги.

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