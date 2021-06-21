Геологи в ходе изучения происходящих на Земле природных событий выяснили, что подобные события не возникают случайно.

Относительно недавно учёные выдвинули теорию, что все серьёзные геологические события, такие как сильнейшие извержения вулканов, вымирания животных или, наоборот, активное распространение различных живых существ и растений, имеют цикл.

Как отмечается, были проанализированы и классифицированы события за 260 миллионов лет. Выяснилось, что глобальные катаклизмы, которые происходили на планете, имеют некую периодичность. Она составляет около 27,5 миллиона лет. Было выявлено почти 90 глобальных катаклизмов, время которых удалось уточнить благодаря технологии радиоизотопного датирования.

В последний раз такие катаклизмы происходили около 7 миллионов лет назад. Таким образом, в ближайшие 20 миллионов лет не должно произойти чего-либо сверхординарного.

Ранее учёные заявили, что скорость вращения Земли увеличивается. Однако какое-либо влияние это окажет разве что на электронику.