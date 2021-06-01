Специалисты из Швеции установили, что из-за вируса папилломы человека (ВПЧ) у женщин могут начаться роды раньше времени.

Учёные провели анализ сведений о миллионе рождений. ВПЧ, как отмечается, достаточно распространён. Среди исследованных женщин более 23 тысяч проходили лечение, а ещё у 11 тысяч ВПЧ был выявлен во время беременности или до неё.

Отмечается, что у 9,1% женщин, которые лечились ещё до беременности, роды всё равно прошли преждевременно. Также раньше срока родили 5,9% женщин, имевших инфекцию во время беременности. Среди контрольной группы ранние роды произошли в 4,6% случаев.

Как считают специалисты, молодым людям необходимо ставить вакцину от ВПЧ. Кроме того, этот вирус может спровоцировать развитие злокачественных опухолей.

Ранее учёные установили, что недоношенные мальчики начинают стареть намного раньше, чем мальчики, рождённые в срок. У девочек такой закономерности обнаружено не было.