Учёные рассказали о причине, из-за которой исчезло самое большое озеро, когда-либо существовавшее на Земле.

Речь идёт об озере, образовавшемся 12 миллионов лет назад в результате столкновения литосферных плит. Как сообщается, озеро занимало почти три миллиона квадратных километров и вмещало около двух миллионнов кубических метров воды. Расположено оно было между Казахстаном и восточными Альпами. В водах этого озера обитали самые разнообразные виды животных, которые к настоящему времени вымерли. Учёные дали озеру название Паратетис.

Около восьми миллионов лет назад вода начала уходить из озера. Это привело к тому, что воды озера стали очень солёными. Животные и растения, которые не смогли к этому приспособиться, вымерли. Те животные, которые адаптировались, начали увеличиваться в размерах.

Предполагается, что из-за эрозии почвы появилось русло, через которое вода и ушла. Полностью озеро исчезло около семи миллионов лет назад.

Недавно исследователи обнаружили в Канаде древнейший резервуар воды на планете. Его возраст оценивается в два миллиарда лет.