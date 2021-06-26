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Команда исследователей, возглавляемая Лизой Кальтенеггер, определила, что радиоволны с Земли достигли 29 планет, на которых могут обитать инопланетяне.

Эти миры находятся в звездных системах, расположенных в транзитной зоне Земли. В ее пределах пришельцы могут увидеть, как наша планета вращается вокруг Солнца, используя телескопы. В рамках проведенного исследования, было найдено более двух тысяч звезд, которые будут находиться в соответствующей области на протяжении 5000 лет, причем с 1402 из них следить за землянами можно уже сейчас.

Вокруг 7 указанных светил вращаются 29 планет, на которых возможно зарождение жизни. Однако вероятность того, что на них присутствуют внеземные цивилизации, способные ловить радиосигналы и создавать космические телескопы, невероятно мала. Кроме того, человечество до сих пор не обнаружило инопланетян, поэтому неизвестно, существуют ли они вообще.

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