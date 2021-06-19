В середине XIX столетия ученый Чарльз Дарвин, который как раз собирал данные для своей теории эволюции, заинтересовался особенностями полового отбора у животных. Он отметил, что большие размеры самцов, наличие у них «оружия» в виде рогов, копыт или шпор, а также разнообразные украшения, наподобие красивых хвостов павлинов, не вписываются в его теорию.

В результате Дарвин сделал вывод, что все вышеперечисленное чаще всего встречается в тех популяциях, в которых количество самцов больше, чем самок. По его мнению, в таких условиях «оружие», большие размеры и украшения должны были давать преимущества и обеспечивать возможность заполучить партнершу для продолжения рода.

Теорию Дарвина решили проверить ученые Университета Бата. Проведя масштабное исследование, они подтвердили, что Дарвин правильно определил наличие связи между соотношением полов в популяции и половым отбором. Однако в остальном он сильно ошибался. Выяснилось, что все упомянутые выше признаки имеют значение тогда, когда самок больше чем самцов.

Ученые заявили, что их открытие полностью меняет представление о половом отборе в популяциях с неравномерным количеством полов, поэтому необходимо проводить дополнительные исследования.