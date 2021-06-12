Международная команда ученых сумела разгадать тайну появления на Земле первых вирусов. Для этого она смоделировала эволюцию, в результате которой были воспроизведены первые вирусные белковые частицы.

В ходе исследований эксперты из Британии и Швейцарии рассмотрели структуру своеобразного «контейнера», созданного из бактериальных ферментов. Они запустили искусственную эволюцию и проследили преобразование вирусоподобных частиц в постоянно укрупняющиеся белковые контейнеры.

Позже они продолжают эволюционировать и превращаются в искусственные частицы. По мнению ученых, вирусы появились на нашей планете в результате точно такого же процесса. На самых последних этапах эволюции в «контейнеры» помещается генетический груз.

По словам ученых, разработанные в результате экспериментов контейнеры могут применяться для эффективной доставки медикаментов в человеческий организм для лечения от вирусных инфекций.