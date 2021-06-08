Команда специалистов из Франции выяснила, из-за чего именно на верхушках альпийских гор возникают странные кроваво-красные пятна.

Согласно словам исследователей, данное явление связано с функционированием микроводорослей. Для этого они тщательно проанализировали растения, растущие на высоте до 3 000 метров. Оказалось, что в Альпах они участвуют в местной экосистеме, образуя особую пищевую цепочку.

На протяжении нескольких месяцев микроводоросли имеют зеленую окраску, но в ходе цветения они начинают постепенно краснеть. В последнее время эти растения цветут дольше, чем обычно. Причиной этому является повышение средней температуры планеты. В результате снег на Альпах остается красным в течение 2-3 недель.