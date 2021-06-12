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Команда британских, американских и немецких ученых заметила опасные отложения железа и меди в мозге двух человек, которые страдали от болезни Альцгеймера.

Исследователи взяли у скончавшихся пациентов образцы амилоидных бляшек и внимательно изучили их. В результате в них были найдены вышеуказанные металлы. У здоровых людей они тоже присутствуют в разных органах, включая мозг, однако если функция по их регулированию будет нарушена, то могут возникнуть их аномальные скопления.

Эксперты заметили, что прямо посередине бляшек находились железные и медные наночастицы, которые не были в окисленном состоянии. Авторы научной работы считают, что данная информация в будущем сможет помочь в изучении процесса повреждения клеток болезнью Альцгеймера, а, следовательно, и в нахождении способов борьбы с ним.

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