Исследователи изучили спутниковые снимки и обнаружили, что около двух лет назад в Восточной Антарктиде внезапно пропало озеро. Недавно они выяснили причину случившегося.

Данный водоем располагался на леднике Эймери. В летние месяцы в нем скапливалась талая вода, которая, по мнению специалистов, создала отверстие во льдах и вытекла прямо в океан. Подобные процессы называют гидроразрывом. Теперь на месте озера расположена глубокая впадина в виде кратера. Ее площадь составляет примерно 11 километров.

Отмечается, что воде удалось «пробить» ледник, толщина которого равна полутора километрам. Эксперты проанализировали фото с космического аппарата и определили, что поверхность водоема стала глубже на несколько десятков метров, а окружающий ее лед, напротив, поднялся на 36 метров.