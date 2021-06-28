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Исследователи изучили спутниковые снимки и обнаружили, что около двух лет назад в Восточной Антарктиде внезапно пропало озеро. Недавно они выяснили причину случившегося.

Данный водоем располагался на леднике Эймери. В летние месяцы в нем скапливалась талая вода, которая, по мнению специалистов, создала отверстие во льдах и вытекла прямо в океан. Подобные процессы называют гидроразрывом. Теперь на месте озера расположена глубокая впадина в виде кратера. Ее площадь составляет примерно 11 километров.

Отмечается, что воде удалось «пробить» ледник, толщина которого равна полутора километрам. Эксперты проанализировали фото с космического аппарата и определили, что поверхность водоема стала глубже на несколько десятков метров, а окружающий ее лед, напротив, поднялся на 36 метров.

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