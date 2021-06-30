Медицинское издание JAMA Cardiology опубликовало результаты исследований, в ходе которых изучалось влияние вакцин BioNTech / Pfizer и Moderna на развитие миокардита. В результате выяснилось, что у военнослужащих-мужчин этот опасный побочный эффект возникает чаще, чем у женщин. Но статистика гласит, что волноваться по поводу появления проблем с сердцем после прививки еще очень рано. Подробности об этом представлены в переводе портала Discover 24.

Так, на 436 тысяч прививок (имеется в виду уже вторая доза вакцины) приходится около 8 случаев развития миокардита, сообщают исследователи. Они также отмечают, что в полном соответствии с получившимися цифрами в американской армии выявлено 19 случаев данного побочного эффекта.

Центр по контролю заболевания сообщает, что миокардит представляет собой вирусную инфекцию, которая провоцирует быстрое развитие воспалительного процесса. Он вызывает аномальное сердцебиение, а также замедляет процесс перекачки крови. В редчайших случаях все заканчивается сердечным приступом, но если своевременно обнаружить проблему, то пациент быстро приходит в норму и забывает о миокардите.

Авторы издания заявляют, что относительно небольшой риск возникновения воспалительного процесса на сердце является не слишком высокой ценой за прекращение пандемии коронавируса. При заражении которым риски развития сердечных заболеваний увеличиваются до 60 процентов.

Исследователи уверены, что вред, наносимый миокардитом, гораздо меньше, чем польза от вакцинации. Поэтому процесс иммунизации в американской армии должен продолжаться до полного искоренения патогена. При этом важно уделять повышенное внимание к возможному воспалению сердца после прививки.