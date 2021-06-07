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Японский автопроизводитель Toyota разместил еще два новых тизера модели Land Cruiser 300, официальная презентация которой намечена на 9 июня.

На новых кадрах можно увидеть дизайн передней оптики и задних фонарей. Однако никаких подробностей о технических характеристиках авто компания не предоставила. Впрочем, данную информацию ранее опубликовали инсайдеры. Они указывают на то, что новинка будет создана на базе новой архитектуры TNGA-F и получат более эффективные 6-цилиндровые моторы. К примеру, 3,5-литровый двигатель сможет выдавать мощность в 409 «лошадки». В качестве трансмиссии будет использоваться 10-скоростной «автомат».

Японцы также серьезно поработали над интерьером автомобиля, который не обновлялся в течение четырнадцати лет. Он получит огромную 12,3-дюймовую сенсорную панель, проекционный экран, круговые камеры, 4-зонный климат-контроль и аудиосистему от JBL. Стоимость внедорожника пока неизвестна.

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  • Анна
  • 05.06.2021
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