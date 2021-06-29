Команда исследователей выяснила, что атмосфера Венеры содержит в себе недостаточное количество влаги для появления в ней жизни.

Отмечается, что в прошлом году на этой планете удалось найти фосфин, считающийся одним из признаков возможного существования микроорганизмов на отдаленных мирах. В результате, ученые решили организовать новые космические программы по поиску жизни на Венере. Однако перед этим было решено рассчитать количество влаги в ее атмосфере. Для этого была оценена активность воды, варьирующаяся от 0 до 1 (обозначает высокую влажность).

В итоге оказалось, что активность воды на высоте от 40 000 до 70 000 метров от венерианской поверхности составляет всего 0,004, что недостаточно для возникновения хоть какой-нибудь жизни. Специалисты считают, что причиной сухости является серная кислота, которая содержится в воздухе планеты.