Накануне уже прошедшей встречи глав России и США основные силы российского Тихоокеанского флота продемонстрировали свою ударную мощь в ходе учений с боевыми стрельбами. Об этом сообщает китайский портал Sohu, особо подчеркивая: Москва по-прежнему намерена показать, что уделяет внимание важным для своей безопасности геополитическим секторам – в том числе и в Тихоокеанском регионе.

В Sohu отметили, что данные учения Тихоокеанского флота России стали беспрецедентными: они проводились посреди Тихого океана впервые во всей новейшей истории ВМФ России. Тихоокеанский флот ВМФ России задействовал более 20 надводных кораблей и подводных лодок, в том числе флагманский крейсер «Варяг», противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и усовершенствованный эсминец «Маршал Шапошников». Это крупное военно-морское соединение совершило переход в организованном боевом построении на расстояние свыше 4000 километров и достигло обозначенного для проведения учений района в центре Тихого океана.

Кроме того, в масштабных учениях также приняли участие более 20 единиц боевой авиации, среди которых – патрульный самолет Ту-142МЗ, высотные высокоскоростные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты Воздушно-космических сил России.

Как указывает Sohu, действия Тихоокеанского флота ВМФ России были нацелены на его крупнейшего военно-морского противника и дали понять, что ВМФ России по-прежнему, как и во времена Советского Союза, полноправно представлено в центральной части Тихого океана. Тихоокеанский флот ВМФ России по-прежнему является серьезной силой, которая способна вызвать огромные неприятности для его противников.

По мнению Sohu, об этом свидетельствует реакция ВВС и ВМС США на крупномасштабные учения Тихоокеанского флота России, которая «была очень нервной». Сообщается, что ударные атомные подводные лодки из баз в Перл-Харборе, Бремертоне и Сан-Диего срочно вышли в море, а с Гавайских островов был произведен массовый вылет истребителей F-22 для «внепланового патрулирования». ВВС и ВМС США пришлось продемонстрировать, что у них есть планы реагирования чрезвычайную ситуацию и они способны достаточно быстро приходить в состояние боевой готовности.

В Sohu также подробно описали ход учений Тихоокеанского флота России. В частности, на стрельбах в открытом море применялись 100-мм одноствольная автоматическая морская пушка типа А-190 для поражения надводных целей, 6-ствольная 30-мм система зенитного орудия АК-630 перехватывала входящие противокорабельные ракеты на ближних дистанциях. Кроме того, «Адмирал Пантелеев» провел поиск и опознавание подводной ударной атомной подводной лодки гипотетического противника при поддержке других боевых кораблей и вертолетов Тихоокеанского флота – противолодочных Ка-27ПЛ, оснащенных гидроакустическими системами.