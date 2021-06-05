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Охранная зона укладчика «Академик Черский», который достраивает «Северный поток – 2», была нарушена шестью польскими яхтами, проигнорировавшими требования регулятора из Дании.

Согласно данным с мониторинговых ресурсов, корабли вышли с портов в Польше примерно в одиннадцать часов утра по Москве, а затем объединились в одну группу и поплыли к острову Борнхольм в Дании. При этом их маршрут пролегал через охранную область трубоукладчика. Лишь одна яхта последовала требованиям диспетчеров и сменила курс, а остальные проплыли всего в 700 метрах от строительного корабля.

В СМИ отмечают, что подобные нарушения происходили и раньше. К примеру, в прошлом в охранную зону вторгались рыболовецкие судна из Польши и натовские корабли. Их действия угрожали безопасности трубопровода и судов, занимавшихся его укладкой.

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