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На российских военнослужащих напали неизвестные в сирийской провинции Хасака. Данный инцидент произошел после столкновения с американскими военными.

Указывается, что на пути следования российской военной колонны боевики подорвали самодельное взрывное устройство. В издании ANHA отмечают, что данный инцидент произошел в северо-восточной области арабской республики, где ранее российские бронемашины заблокировали дорогу американскому конвою.

Журналисты заявляют, что в результате подрыва мины был поврежден один из российских бронеавтомобилей. Согласно предварительным сведениям, один военнослужащий РФ погиб, а еще три получили ранения различной степени тяжести.

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