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Действия Соединенных Штатов в космосе – это «ползучая экспансия», которая ставит перед собой цель захватить орбиту Земли, заявил заместитель постпреда РФ в ООН Андрей Белоусов. По его мнению, США тщательно скрывают истинное предназначение своих спутников.

Так, Вашингтон заявляет, что запускаемые в космос аппараты предназначены для связи или прогнозирования погоды, однако на самом деле все выглядит совсем иначе. Американские спутники, количество которых в скором времени превзойдет число аналогов из других стран вместе взятых, предназначены для захвата территорий околоземного пространства.

Белоусов напомнил, что совсем недавно США обвиняли Россию в том, что она создает серьезную угрозу для освоения космоса другими государствами. Однако они почему-то не хотят говорить о своих спутниках, которые запускаются все чаще и пытаются застолбить за Америкой все новые и новые участки орбиты.

Именно из-за действий США стремительно растет напряженность в космосе, а также до минимума снижается транспарентность и предсказуемость на околоземных орбитах, уверен Белоусов.

Напомним, что ранее Вашингтон заявил, что РФ разрабатывает оружие для уничтожения спутников, а также разрабатывает и запускает свои аппараты, которые вскоре станут частью национальной обороны России.

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